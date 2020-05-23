ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في العالم إلى 5.25 مليون

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حتى اليوم السبت، إلى 5251917 حالة، حتى الساعة السابعة و56 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقًالبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن الفيروس تسبب في 338265 حالة وفاة.