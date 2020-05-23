وزير الطيران: تواصل التعقيم والصيانة تحسبا لعودة الرحلات الجوية

صرح الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن منظومة الطيران تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمطارات التابعة لها، تجسبا لعودة الحركة الجوية والركابية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاستمرار في عمليات الصيانة والتطوير للتأكد من جاهزية المنظمة لعودة حركة الطيران إلى الموانئ المصرية.وأكد محمد منار عنبة، أن وزارة الطيران المدنى تسخر كافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر، حيث يتم تذليل كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.