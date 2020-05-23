حكم أداء صلاة العيد في البيت.. البحوث الإسلامية يجيب



وقال المجمع عن حكم عدم صلاة العيد في البيت : إنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.





حكم أداء صلاة العيد في البيت بالظرف الراهن

ولفت إلى أن ما تمر به البلاد الآن ليس مبررًا لعدم صلاة العيد فيمكنك أن تصليها في البيت منفردًا، هذا والله أعلم.





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أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سؤال: ما حكم عدم صلاة العيد في البيت نظرًا للظروف الحالية؟