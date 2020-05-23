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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الافتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 -1441

السبت 23/مايو/2020 - 02:43 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 وهي 15 جنيها عن كل فرد، وقال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، فى تعليقه على سؤال عن قيمة زكاة الفطر هذا العام وموعد إخراجها: إن الرسول حدد إن مقدار الزكاة تكون صاعين من الأرز أو القمح وقد حددتها دار الإفتاء هذا العام بمقدار خمسة عشر جنيها للفرد الواحد.

قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 وموعد اخراجها

وأضاف عاشور أن قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 ميعاد إخراجها هو من بداية شهر رمضان حتى صلاة العيد، ومن لم يجرجها حتى صلاة العيد من الممكن أن يخرجها قبل غروب شمس أول أيام العيد ومن لم يخرجها فأنه أثم.

وفى وقت سابق، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن جماعة الإخوان كانت تأمر بنقل أموال الزكاة من أوروبا إلى مصر وقت حكمهم البلاد، مشيرا إلى أن الجماعة تنتقى من الأحاديث النبوية الشريفة ما يخدم أهدافهم.

وتابع عاشور أن الزكاة هى المورد الأساسى لجماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن الأولى بالزكاة حاليا هم المصريون الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا، ومنهم العمالة التى تضررت من ذلك.

وواصل عاشور، قائلا أن نقل الزكاة من الخارج للمصريين أولى من غيرهم ولكن جماعة الإخوان تريد أن تبقى أموال الزكاة لتخدم أهدافهم، حيث يريدون أن يغذوا مراكزهم بأموال الزكاة، والإرهابى خالد حنفى يتحدث بوجهين عن أموال الزكاة لتحقيق أهدافه، ولا يجوز أن نعطى أموال الزكاة إلا للفقراء والمحتاجين.

وأكمل عاشور، أن قوافل صندوق تحيا مصر تستحق الزكاة، وهناك فتوى من الأزهر بإجازة دفع أموال الزكاة إلى صندوق تحيا مصر، وأولى من يقوم بوكالة إخراج الزكاة هو صندوق تحيا مصر، وكذلك يجب توجيه الصدقة الجارية لهذا الصندوق والأماكن التى هدفها خدمة المواطن.

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