الرئيس اللبناني: نجتاز مرحلة صعبة اشتدت وطأتها بسبب كورونا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده تجتاز مرحلة صعبة جراء الأزمة الاقتصادية القائمة والتي اشتدت وطأتها بسبب وباء "كورونا" الذي تفشى في العالم أجمع، مبعدا مساحات التلاقي ومثيرا المزيد من القلق بعد تزايد أعداد المصابين به.وأضاف عون - في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك - "أتوجه اليوم بصورة خاصة إلى كل لبناني منعته الظروف الصعبة وتفشي هذا الوباء من الاحتفال ببهجة العيد مع الأهل والأحباء والأصدقاء، بالقول إنني أشاطركم ما تشعرون به من أسى سواء كنتم في الحجر أو في المستشفى، وأشد على أياديكم، واثقا أن العزم الذي فيكم قادر على التغلب على أقسى الظروف".وأشار إلى أن المصاعب التي يشهدها لبنان لن تضعف من العزيمة في المضي قدما نحو آفاق المستقبل.. وقال "نحن شعب يختلف في السياسة، لكنه يجمع على الوطن، وهو قادر دوما على مجابهة التحديات والانتصار على المخاطر ليثبت أنه ضنين بالأرض التي أنجبته ومستحق لها وقد رواها بأغلى دماء شبابه ليصون وحدتها وكرامتها".