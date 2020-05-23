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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

السبت 23/مايو/2020 - 01:33 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة، إنه تماشيا مع القرارات التي أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستجابة لمواجهة تداعيات الظروف وحالة الضرورة الراهنة، فقد تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من الأحد 24 وحتى الخميس 28 مايو الجاري.

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام لمثلي هذا الأجر.
«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
«القوى العاملة» تتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

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