توزيع 2000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع 2000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية بقرية النظري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا.أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي أهتماما كبيرًا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.