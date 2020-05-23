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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودي: نحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه

السبت 23/مايو/2020 - 01:31 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن السعودية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبدالأمير علاوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»- إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحكومة المملكة، يحرصون على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأشار إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى صدور توجيهات من القيادة الرشيدة بعودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

واجتمع أيضا المسئول العراقي مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، حيث ناقش الجانبان استقرار السوق البترولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة.

كما عبّرا عن ارتياحهما لتحسن العوامل الأساسية في السوق البترولية، مع بداية سريان اتفاقية أوبك بلس، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية أوبك بلس.

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