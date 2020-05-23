فيديو.. الإفتاء تنشر تكبيرات العيد «زمان»

نشرت دار الإفتاء المصرية، صيغة تكبيرات العيد، بالتزامن مع إعلان الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.وجاءت صيغة تكبيرات العيد:«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، تكبيرات المصريين للعيد «زمان»، خلال فيديو جاء كالتالي: