نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ المصريين بعيد الفطر

تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس الإدارة بأصدق التهاني والتبريكات للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.ودعا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا، ويدعو النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيدًا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد تبدى ذلك واضحًا في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخرًا، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيب مصر.