نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ المصريين بعيد الفطر
السبت 23/مايو/2020 - 01:30 م
عماد سليمانطباعة
تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس الإدارة بأصدق التهاني والتبريكات للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا، ويدعو النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيدًا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد تبدى ذلك واضحًا في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخرًا، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيب مصر.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا، ويدعو النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيدًا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد تبدى ذلك واضحًا في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخرًا، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيب مصر.