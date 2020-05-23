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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بورسعيد تتصدر.. «التخطيط» تكشف خريطة المشروعات التنموية بالمحافظات

السبت 23/مايو/2020 - 01:30 م
محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تصدر محافظة بورسعيد باقى محافظات الجمهورية من حيث المشروعات المنتهية والجارى تنفيذها بعدد مشروعات 270 مشروعًا بتكلفة 357 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة بين يوليو 2018 وحتى يونيو 2021.

ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الثانية بعدد مشروعات بلغ 1204 مشروعات بتكلفة كلية حوالى 343 مليار جنيه، ثم محافظة الجيزة بعدد 685 مشروعًا بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الاسكندرية بعدد 410 مشروعات بتكلفة 134 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات التنموية بصعيد مصر، تم توجيه 2.9 مليار جنيه لمحافظتى سوهاج وقنا خلال العام المالى المقبل 2020-2021، ليصل بذلك إجمالى الموجه من خطة الدولة لتنمية الصعيد حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بداية من 2017-2018.

وتابعت: كما ترصد الدولة استثمارات قدرها 19.2 مليار جنيه لتنمية المحافظات الحدودية خلال خطة العام المقبل 2020-2021 بنسبة زيادة تناهز 60%، منها 3.6 مليار جنيه لتنمية محافظة جنوب سيناء.

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