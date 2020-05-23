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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات بالشرقية لضبط المخالفين لقرارات الحظر

السبت 23/مايو/2020 - 01:29 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
سارة الوردانى
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ضبطت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، عدد ٢ مقهى يعملون فى أوقات الحظر، وتم التحفظ على معدات المقاهي المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رصد محل سيراميك بعزبة محمود عبد القادر التابع للوحدة المحلية بشلشلمون يعمل وقت الحظر، وتم غلق المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم التنبيه عليه بالإلتزام بمواعيد العمل المحددة من قبل الدولة، كما تم غلق لمطعم فول وفلافل ومخزن مواد غذائية بقريتي قرملة ومنشاة السلام التابعين للوحدة المحلية بالبلاشون، وضبط ٨ محال مخالفة لقرار الحظر بمدينة منيا القمح.

وقامت رئاسة مجلس ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الوحده المحلية بالزهراء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ملعب بقرية انشاص البصل وقفل الملعب الخماسي والتنبيه عليه بالالتزام بشروط الحظر، كما توجهت حملة لقرى الغار - الحوشه - طريق أبو الأخضر، وأسفرت الحملة عن تشميع ٤ محال تجارية ومقاهي مخالفة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم ضبط ٣ محال تجارية مخالفة وتم غلقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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