13 مليار دولار تقديرات خسائر الإعصار أمفان بالهند

قال مسئولون حكوميون إن الإعصار القوي الذي ضرب ولاية البنغال الغربية في الهند خلال الأيام الماضية تسبب في أضرار للمحاصيل والبنية التحتية تقدر قيمتها بنحو تريليون روبية (13 مليار دولار).وقالت بنجلادش المجاورة، التي مر بها الإعصار أمفان أيضا يوم الأربعاء، إن الخسائر المبدئية التي تكبدتها بلغت 11 مليار تاكا (130 مليون دولار). لكن مسئولين حكوميين قالوا إن هذا الرقم قد يزيد.وتسبب الإعصار في مقتل 102 على الأقل في الدولتين بسبب انهيار منازل في الأغلب أو الصعق بالكهرباء.