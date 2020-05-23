رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 مليار دولار تقديرات خسائر الإعصار أمفان بالهند

السبت 23/مايو/2020 - 01:26 م
إعصار
إعصار
وكالات
طباعة
قال مسئولون حكوميون إن الإعصار القوي الذي ضرب ولاية البنغال الغربية في الهند خلال الأيام الماضية تسبب في أضرار للمحاصيل والبنية التحتية تقدر قيمتها بنحو تريليون روبية (13 مليار دولار).

وقالت بنجلادش المجاورة، التي مر بها الإعصار أمفان أيضا يوم الأربعاء، إن الخسائر المبدئية التي تكبدتها بلغت 11 مليار تاكا (130 مليون دولار). لكن مسئولين حكوميين قالوا إن هذا الرقم قد يزيد.

وتسبب الإعصار في مقتل 102 على الأقل في الدولتين بسبب انهيار منازل في الأغلب أو الصعق بالكهرباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

تفاصيل بحث جامعة كفر الشيخ في علاج «كورونا»

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

29 مصابًا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعافٍ

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

«البحوث الفلكية»: الحسابات تقطع بوجود الهلال لكن لا تضمن رؤيته

زيمبابوى: المدرسون يهددون بالإضراب حال إعادة فتح المدارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992