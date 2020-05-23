نقيب الزبالين يطالب بصرف أدوات وقاية لجامعي القمامة في العيد

قال شحاتة مقدس، نقيب الزبالين في مصر، إن عمال النظافة يعملون بكامل قوتهم، وأنهم من أكثر الناس عرضة للإصابة لتعاملهم مع الجمهور بشكل مباشر، لذلك يناشد الحكومة أن تنظر إليهم بعين الرأفة بدعمهم ماديا، ومعنويا نظرا لضعف دخلهم الشهرى.وطالب شحاتةفي تصريحات خاصة لـ"الدستور "، بصرف وسائل الوقاية من الكمامات والجلافزات والكحول حتى يكونوا بمأمن من الإصابة، وللحفاظ عليهم وعلى نظافة المجتمع، وأن فترة ساعات العمل تزداد خلال أيام العيد، منوها أن منهم من يتعامل مع الجمهور بالمساكن بشكل مباشر، قائلا: "لو أتصبب حد سيكون هناك خشية من التعامل معنا وستتراكم القمامة".وأضاف، أن منحة رئيس الوزراء بصرف أدوات القمامة لم تصل إلى الزبالين وجامعى القمامة حتى الآن، ولم يتم صرفها سوى للكناسين العاملين بالحكومة، لذلك يناشدهم بصرف أدوات القمامة للعاملين بجمع مقامات المجتمع المدنى عن طريق النقابات.وأوضح، أنه تم تحديد مقالب للقمامة بشبرا منت وبلبيس ومايو وقد تم غلق الكثير من مقالب القمامة ومنها مقلب المقطم والوفاء والأمل، مشيرا إلى مناشدة الحكومة بتوزيع أدوات الوقاية خلال أيام عيد الفطر على الزبالين وجمع القمامة وخاصة ان إمتناع عمال جمع القمامة عن أداء مهام عملهم سيؤدى إلى تراكم القمامة وتفاقم الأزمة.