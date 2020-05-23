تشغيل 30% من فروع الجملة لصرف السلع

أكد المحاسب خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بدءا من اليوم وحتي ثالث أيام عيد الفطر المبارك سيتم تشغيل نسبة ٣٠٪ من فروع الجملة للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظات الوجه القبلي، علي أن يتم تشغيل كافة الفروع بكامل طاقتها الإنتاجية بنسبة ١٠٠٪ بدءا من يوم ٢٧ مايو لاستكمال صرف منظومة التموين الجديدة للبقاليبن لشهر يونيو المقبل.>وقال رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الشركة تقوم بتوفير أرصدة احتياطية من السلع الاستيراتيجية وباقي السلع الأخري لتتراوح مابين ٣ اشهر إلى ٦ أشهر مقبلة، واصفا إياها بالآمنة والمستقرة، ويتم توزيع سلع منظومة التموين الجديدة من خلال الشركات ٣٤ ألف بقال تمويني وفرع جمعيتي.