صرف 35 مليون جنيه لـ90 ألف عامل غير منتظم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 373 شابًا من بينهم 4 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة البحيرة.وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا بإنجازات مديرية القوى العاملة بالبحيرة عن شهرى مارس وأبريل، تضمن صرف منحة الـ 500 جنيه التى قررها الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لنحو 68 ألفا و58 عاملا وبإجمالى مبلغ 34 مليونا و29 ألف جنيه، من خلال 183 مكتب بريد و114 فرعا للبنك الزراعى بالمحافظة.وأضاف سعفان، أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لنحو 3 آلاف و796 عاملا وبإجمالى مليون و898 ألف جنيه، فضلًا عن 150 عاملًا من عمال القرى الأكثر فقرًا وبإجمالى مبلغ 75 ألف جنيه.وقال السيد الخطيب مدير المديرية: إن اللجنة المشكلة من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 276 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار الخطيب في تقريره إلى بعض الشركات التى منحت للعمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر اعتبارا من أول مايو، وبموافقة العمال، لحين تحسن الظروف الناتجة عن جائحة كورونا.