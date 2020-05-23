نادية الجندي تنشر صورة من كواليس مسلسل «سكر زيادة»

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك.وظهرت نادية الجندي في الصورة رفقة سمحية أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر وعدد من طاقم عمل المسلسل، وعلقت عليها قائلة: "من كواليس #سكر_زيادة شكرًا لكل العاملين وكل من عمل وشارك بالمسلسل"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئينها بعودتها للدراما التليفزيونية.وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت (نادية الجندي)، وكريمة (نبيلة عبيد)، وجميلة (هالة فاخر)، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.ويظهر خلال الحلقات عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.