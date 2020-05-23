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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية بنسلفانيا: الاحتفاظ بالمسافات الآمنة خلال صلوات القداس الإلهي

السبت 23/مايو/2020 - 01:04 م
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية بنسلفانيا للأقباط الأرثوذكس؛ ترتيبات دخول الأفراد إلى الكنائس؛ وفتح أبوابها أمام الأفراد وبدء صلوات القداس الإلهي بالكنائس.

وقالت إيبارشية بنسلفانيا في بيانا لها: تراعي كل أسرة تسجيل في نفس القداس الإلهي؛ ولن يسمح بدخول الأفراد غير المسجلين.

مضيفا: يجب ارتداء الأفراد القناع؛ بالإضافة إلى حضور غطاء الرأس للسيدات ولفافة التناول.

وتابعت إيبارشية بنسلفانيا: مراعاة المسافة الآمنة بين الأفراد داخل الكنائس خلال إتمام صلوات القداسات الإلهية؛ مضيفا: أنه عند التناول من الأسرار المقدسة يجب إزالة القناع مع الاحتفاظ بالمسافات الآمنة.

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة؛ لإعادة فتحها مرة أخرى أمام الأقباط، وذلك بعد إغلاقها  لمدة شهرين.

وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في مارس الماضي؛ اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، والذي قرروا غلق الكنائس وإيقاف الأنشطة الكنسية؛ بالإضافة إلى إيقاف القداسات الإلهية.
إيبارشية بنسلفانيا: الاحتفاظ بالمسافات الآمنة خلال صلوات القداس الإلهي
إيبارشية بنسلفانيا: الاحتفاظ بالمسافات الآمنة خلال صلوات القداس الإلهي

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