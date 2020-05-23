منظمات المجتمع المدنى بسوهاج تتضامن مع العمالة غير المنتظمة

شاركت عدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى فى إدخال البهجة على أسر العمالة غير المنتظمة التى انقطعت مصادر أرزاقهم بسبب انتشار فيروس كورونا بتوزيع عدد من المواد الغذائية تحت رعاية محافظ سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.وأكدت منى صدقي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة «المنى للتنمية» بسوهاج، أن المؤسسة تمد يد العون للعمالة غير المنتظمة والفقراء بالعديد من قرى محافظة سوهاج لعبور تلك المرحلة الصعبة التي تأثر بها الكثير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأفادت صدقي، بأن المؤسسة بدأت نشاطها فى بداية العام الماضي، وفي غضون أيام قليلة نجحت فى الانتشار بالعديد من قرى ومراكز المحافظة، وأنها تتعامل مع العديد من الجمعيات فى أكثر من 5 محافظات وقامت بمد يد العون لهم ومساعدتهم فى العديد من المجالات، ومنها كفالة الأيتام وبعض الأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية وغيرها أيضا، مثل توزيع الوجبات والأطعمة وكراتين المواد الغذائية على الفقراء والمساكين.من جانبها، ذكر أيمن الجرادي، رئيس مجلس إدارة جمعية النيل للأعمال الخيرية بشطورة، أن مؤسسة المنى تقوم بمد يد العون ومساعدة العمالة المنتظمة والفقراء والأيتام بقرية شطورة، وتم توزيع كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية والوجبات في القرية.وأضاف أن السعادة غمرت وجوة الاهالى اثناء توزيع الكراتين والوجبات، وقدموا الشكر للقائمين على مؤسسة «المنى للتنمية»، وجمعية التنيل لتواصلها مع المؤسسة لمد يد العون لهم.جدير بالذكر أن محافظ سوهاج دعت منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والموسسات الخيرية للتضامن مع المحافظة وتقديم يد العون للعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجا فى نطاق مبادرة حياة كريمة.