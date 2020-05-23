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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية

السبت 23/مايو/2020 - 12:57 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات لتقديم خدمات للمواطنين بشكل لائق.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.

حيث ناقش الاجتماع خطة تنمية المشروع وتذليل العقبات لإصلاح أي أعطال فضلًا عن خطة تنمية الموارد والإرادات الخاصة بالمشروع فضلًا عن التنسيق مع قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بالإضافة إلى مناقشة وضع خدمات أمنية بعدة نقاط ومحطات خاصة بالمشروع ببعض مراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وقال المحافظ: إننا نعمل على تنفيذ خطة تطوير لمشروعات المحافظة طبقًا للامكانات المتاحة وتقديم خدمة أفضل أثناء نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتى النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم مشيرًا إلى الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظًا على أرواح المواطنين والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة والمقررة من قبل وزارة الصحة طبقًا لارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا علي حياة المواطنين وصحتهم.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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