تنفيذ 3007 حالات إزالة لمخالفات البناء والتعديات بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 3007 حالات إزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالمراكز والأحياء.وأكد محافظ أسيوط، استمرار الحملات دون أى تقصير فى تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة، وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تتم بصفة يومية بجميع القرى والمراكز والأحياء بمشاركته فى أغلب الحملات المكبرة، فضلا عن إشراف نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال على حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب، تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.