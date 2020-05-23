360 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم السبت، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة- في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم- إن الإصابات الجديدة تشمل 220 حالة لعمالة وافدة و140 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4300.وأشار البيان إلى شفاء 366 مصابًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 442، وتسجيل 12 حالة وفاة.