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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير بيئى: مصر ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة

السبت 23/مايو/2020 - 12:49 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
أريج الجيار
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قال صابر عثمان، مدير إدارة التكيف مع التغيرات المناخية سابقا: إن مصر ستشهد تغيرات مناخية في ارتفاع درجات الحرارة، يصطحبها موجات حرارية متكررة خلال الـ٣٠ عاما المقبل، ارتفاعا عن متوسط درجة حرارة بـ٥ درجات مئوية، لمدة لا تقل عن ٥ أيام.

وتابع "صابر" لـ"الدستور"، أن الموجة الحارة لها أضرار على كبار السن والأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها أن هناك احتمالات لزيادة العواصف الترابية خلال فصلي الربيع والخريف، وزيادة هطول الأمطار من ناحية تكراريتها وشدتها، احتمالية زيادة المنخفضات الجوية كما حدث في شهر مارس الماضي، مصطحبة سقوط أمطار وانخفاض في درجة الحرارة.

وأردف أن هناك احتمالًا لزيادة السيول في سينا ومناطق البحر الأحمر، وتهطل بشدة على المرتفعات، وعلينا الاستفادة من الماء وبناء السيول، مثلما تقوم به قطاع الموارد المائية في وزارة البيئة، والاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة بزيادة محصول القطن للاستفادة بصناعة النسيج، وهناك بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك المشاكل خلال الـ٣٠ عاما المقبل.

وتابع: علينا بناء سياج من الأشجار المرتفعة حول المدن الحضارية كشجر الصنوبر والكافور، للتقليل من حدة دخول الأتربة، وزراعة الأسطح تقلل من الارتفاع بدرجة الحرارة، وخلط مواد في الأسفلت للتقليل من حدة الحرارة، وبناء المباني باللون الأبيض.

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