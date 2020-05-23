«برلمانية الوفد» تشيد بجهود رجال الشرطة في إحباط مخطط إرهابى بشمال سيناء

أشاد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ببسالة وفدائية رجال الشرطة الأبطال ونجاحهم في التصدى لقوى الشر وإحباط مخططات إرهابية اليوم بشمال سيناء كانت تستهدف النيل من الوطن خلال عيد الفطر، مشيدًا بالتضحيات القتالية العالية لهؤلاء الأبطال في التصدي للعناصر الإرهابية وتطهير ربوع الوطن من دنسها.وقال محيى بدراوى إن تضحيات رجال الشرطة البواسل في التصدي للجماعات الإرهابية ستظل دوما محل تقدير وفخر للمصريين جميعا، فهم العين الساهرة على حماية أمن الوطن جنبًا إلى جنبًا مع أبطال القوات المسلحة الباسلة.وأضاف مستشار برلمانية الوفد أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية اليوم السبت بشأن مقتل 14 إرهابيا في مزرعة بمنطقة بئر العبد، استخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل 7 عناصر في أحد المنازل في توقيت متزامن لهو إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات التي يسطرها التاريخ بأحرف من ذهب.فكل التحية والتقدير لرجال الشرطة الأوفياء على جهودهم المخلصة الوفية والحفاظ على أمن الوطن وأمانه.