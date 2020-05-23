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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مارجريت عازر تشيد ببسالة رجال الشرطة في إحباط مخطط إرهابى بشمال سيناء

السبت 23/مايو/2020 - 12:01 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشادت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ببسالة وفدائية صقور رجال الشرطة الأوفياء في إحباط عملية إرهابية اليوم كان يخطط لها خلال عيد الفطر من قبل جماعات إرهابية ضالة لا دين لها ولا وطن، مشيرة إلى أن أبطال رجال الشرطة قاموا بعمل بطولى اليوم وأدوا واجبهم الوطنى وهم في عبادة خلال شهر الصيام من أجل حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وقالت النائبة مارجريت عازر إن رجال الشرطة هم العين الساهرة على حماية أمن الوطن جنبًا إلى جنبًا مع أبطال القوات المسلحة الباسلة، وأكدت " عازر " أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية اليوم السبت بشأن مقتل 14 إرهابيا في مزرعة بمنطقة بئر العبد، استخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل 7 عناصر في أحد المنازل في توقيت متزامن لهو فخر لكل مواطن مصري.

ووجهت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تحية إعزاز وتقدير لرجال الشرطة الأوفياء، ودعت المولى عز وجل أن يمن على المصابين من رجال الشرطة بالشفاء العاجل.

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