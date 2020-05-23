ضبط 18 ألف و500 كمامة مجهولة المصدر في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص في المنيا يروج لكمامات طبية مجهولة المصدر عبر "فيسبوك" وبحوزته 18500 كمامة.ورصدت المتابعة قيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كمامات) مجهولة المصدر في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.وبالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم ببنى مزار بالمنيا) وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت) المُستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها.كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للاتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط (8 كراتين بداخلهم 370 علبة بإجمالي 18500 كمامة).وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه في محاولة لاستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية (كمامات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين الراغبين بغرض الاستفادة ماديًا.يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.