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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إفطار» على روح شهداء البرث في دمياط

السبت 23/مايو/2020 - 11:59 ص
إفطار
إفطار
حسام فهمي
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قال الدكتور عبد الرحمن الأجدر، امين جمعية أنصار السنة المحمدية بمركز الزرقا بدمياط، أنه تم توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار على الصائمين امس الجمعة، صدقة جارية على روح شهداء موقعة البرث، بعد ما رأيناه جميعا في حلقات مسلسل "الاختيار" الذي ترك أثرا في النفوس لدى جميع أبناء مصر وليس محافظة دمياط فقط.

وأضاف "الأجدر" أنه سوف يتم توزيع كميات أخرى من إفطار الصائمين اليوم السبت على الطرق السريعة، موضحا أن تلك الوجبات بسيطة ولا تضاهي التضحيات التى قدمها هؤلاء الأبطال دفاعا عن وطنهم والزود عنه.

وأكمل الأجدر في تصريحات له، أن الحلقات الأخيرة من المسلسل حركت شعور الوطنية عند جميع أبناء مصر وبينت جزء بسيط من تضحيات رجال القوات المسلحة ومدى بسالتهم والاستماته في الدفاع عن وطننا الغالي مصر.

يذكر أن جمعية أنصار السنة المحمدية وأهالي الزرقا سبق وأن قاموا بتوزيع وجبات إفطار صدقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد منسي خلال شهر رمضان المنقضي.
إفطار
إفطار
إفطار
إفطار
إفطار
إفطار

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