الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة عيد الفطر وفقًا للضوابط

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس صدور موافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.وأكد السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - أن هذا القرار يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم أجمع.