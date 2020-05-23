مساعد وزير الداخلية الأسبق: قوات الأمن استبقت الإرهابيين قبل تنفيذ أي عملية في العيد

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إعلان وزارة الداخلية مقتل 21 من العناصر الإرهابية في شمال سيناء، هو امتداد لبطولات جهاز الشرطة في سيناء، بالإضافة إلى أنها رسالة لأسر الشهداء بأن الانتقام والثأر ما زال قائمًا لشهدائنا.وأضاف البسيوني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الأمن استبقت الإرهابيين قبل تنفيذ أي عملية في عيد الفطر، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية تستهدف إفساد فرحة المصريين بأي مناسبات.ووجه مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لأفراد الداخلية الذين نفذوا هذه المأمورية، مشددًا على أهمية المعلومات الاستباقية لتنفيذ الهجمات.