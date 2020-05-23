انتظام المخابز البلدية وصرف «التموين» وفارق نقاط الخبز غدًا

أكد المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون هيئة السلع التموينية، أن المخابز البلدية ستعمل غدا الأحد بشكل منتظم لتوفير الخبز البلدي المدعم استخراج ٨٢٪ من خلال تم توفير لها أرصدة احتياطية من الدقيق لمدة ٣ أيام من المطاحن مسبقا خلال فترة عيد الفطر المبارك.وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، أن بقالي التموين ومشروع جمعيتي يستمرون في العمل غدا لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الجاري من خلال تفعيل سيستم ماكينات صرف السلع التموينية ولا توجد أي إجازات خلال فترة العيد.وقال إنه تم إلغاء كافة الإجازات للموظفين ومفتشي التموين بالوزارة لرفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد.