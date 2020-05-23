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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

29 مصابا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعاف

السبت 23/مايو/2020 - 11:43 ص
الإفطار الجماعي
الإفطار الجماعي
حسام فهمي
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قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الأسبوع الماضي شهد تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دمياط، بسبب تنظيم أكثر من إفطار جماعي.

وأضاف "حيث فوجئنا بأعداد كبيرة من المصابين بشكل غير مسبوق، رغم أن الأعداء في محافظة دمياط كانت مستقرة لا تتعد حالتين أو ثلاثة حالات على الأكثر، ولكننا فوجئنا في كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، بإصابة ٢٢ مواطنا بسبب تنظيم إفطار جماعي، من بينهم ممرضة".

وتابع طلحة في تصريحات له اليوم السبت،" أننا فوجئنا في مركز الزرقا بدمياط، بإصابة ٧ حالات بفيروس كورونا المستجد، بسبب تنظيم إفطار جماعي أيضا ومن بينهم أيضا ممرضة".

وقال طلحة في بيان له، إن أعداد المصابين بالمحافظة تخطى الإجمالي ٣٨٠ مصابا، وتخطت حالات التعافي ٢٣٠ حالة، بينما توجد ٤٠ حالة وفاة منذ بداية الإصابة بالفيروس بالمحافظة.

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