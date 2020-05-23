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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أرملة الشهيد شبراوي عن «الاختيار»: قلبي وجعني وكنت فخورة جدًا

السبت 23/مايو/2020 - 11:40 ص
أرملة الشهيد أحمد
أرملة الشهيد أحمد شبراوي
هدير شعراوي
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قالت ندى حسين، أرملة الشهيد أحمد شبراوي، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ الحلقة الأولى، مشيرة إلى أن حلقة موقعة البرث كانت صعبة، معلقة: "قلبت علينا المواجع، ورجعتنا ليوم الاستشهاد".

وأضاف ندى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجمل التي ظهرت في المسلسل على لسان الممثل الذي أدى دور شبراوي، في لحظة استشهاده كانت حقيقية، معلقة: "قلبي وجعني، وكنت فخورة بيه جدًا".

وتابعت زوجة الشهيد: "ابني عمر فخور بوالده جدًا، ونفسه يطلع ضابط"، مضيفة أن شبراوي استشهد وكانت هي حامل في الشهر السابع في ابنتهم الثانية، معلقة: "أحمد كان نفسه في بنت، وعرف إنها بنت قبل استشهاده بـ20 يومًا، وكان عامل فرح، ومبسوط جدًا".

‎مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

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