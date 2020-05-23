غرفة عمليات بـ«التموين» خلال أيام عيد الفطر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول أيام عيد الفطر المبارك، بتفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور رؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع ونائب رئيس هيئة السلع التموينية وقطاع التجارة الداخلية.وتهدف الغرفة لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية لإنتاج رغيف الخبز باستثناء نسبة الـ٣٠٪ التي طالبت بإجازات من خلال مديريات التموين، فضلا عن تشغيل مستودعات البوتاجاز لتوفير الأسطوانات للمواطنين بالأسعار الرسمية بالإضافة متابعة محطات البنزين للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها.ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك وشركتي تجارة الجملة للتأكد من توفير السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في فروع المجمعات الاستهلاكية وبأسعار مخفضة في أول أيام العيد.