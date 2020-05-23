ضبط 652 هاربًا من تنفيذ الأحكام في أسوان

شنت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 652 حكمًا قضائيًا، وهم كالتالي: 132 حكم حبس جزئي، و38 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 332 أحكام غرامات، و147 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.