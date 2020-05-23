تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب









ومع إقتراب العيد يستعد الأهل والأصدقاء بإختيار باقات تهنئة لإرسالها لأحبابهم قبل حلول العيد وهذة الرسائل تعبر عن مقدار الحب والفرح والسعادة بقدوم هذة الأيام الجميلة والمشاركة الوجدانية، وسونقدم هنا ف «الدستور» نماذج قد تساعدك عن أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب.



تهاني عيد الفطر لكم ترق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

بأرق العبارات، وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

تقبل الله طاعتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر عينيكم بنصر أمتكم.

هلّت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس، كل سنة وأنت أسعد الناس، أسأل من أعدّ العيد يجعل حياتكم عيد سعيد.

وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل رسالة قبل كل البشر أعايده كل عام وأنت بخير.

زهر وورد وريحان، قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد.

لكم المحبة كلها كل عام وأنت بخير، سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطّر بريحان وزهور.

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واحتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنةومع إقتراب العيد يستعد الأهل والأصدقاء بإختيار باقات تهنئة لإرسالها لأحبابهم قبل حلول العيد وهذة الرسائل تعبر عن مقدار الحب والفرح والسعادة بقدوم هذة الأيام الجميلة والمشاركة الوجدانية، وسونقدم هنا ف «الدستور» نماذج قد تساعدك عن أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب.يذكر أن مصر تحتفل بعيد الفطر للذهاب الي الصلاة في المساجد والساحات ثم الزيارات العائلية وتناول الكعك والبسكويت وإنفاق الأموال والهدايا في صورة عيديات للأطفال وتضفي بهجة العيد على الجو العام في الشوارع والطرقات وتمتلئ الحدائق والمتنزهات والمتاحف بالزوار من المصريين وتنتشر المراجيح، ولكن هذا العام 2020 يأتي العيد بشكل مختلف تماما حيث الصلاه ستقام في المنازل ولا يذهب احدا لاحد لمعايدته ويرجع ذلك لانتشار وباء فيرس كورونا المستجد في مصر بعد اجتاح العالم اجمع.





تفصلنا ليله واحده فقط عن عيد الفطر المبارك، فرحه اتمام الصيام 30 يوما متواصل، لتزداد عمليات البحث علي محرك البحث العالمي جوجل عن رسائل تهنئة وتهاني عيد الفطر.تحتفل الدول الإسلامية والعربية والمسلمين في جميع انحاء العالم في عام 2020 في منازلهم بدون النزول للصلاه في المساجد او ساحات المصرح بها الصلاة، وذلك نظرا لانتئار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) العالم بأكمله، ليتبادل زعماء العرب التهاني بقدوم عيد الفطر المبارك سواء اكان هاتفيا او بشكل برقية.ويأتي عيد الفطر المبارك لإتمام 30 يوم صيام في شهر رمضان الكريم رحمه من رب العالمين بشكل مكافئة للمسلمين، ويأتي في اليوم الأول من شهر شوال الذي يفطر فيه المسلمون محتفلين باتمام عبادة الصيام في شهر رمضان.