رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

السبت 23/مايو/2020 - 02:27 م
عيد الفطر
عيد الفطر
وسام عطية
طباعة
تفصلنا ليله واحده فقط عن عيد الفطر المبارك، فرحه اتمام الصيام 30 يوما متواصل، لتزداد عمليات البحث علي محرك البحث العالمي جوجل عن رسائل تهنئة وتهاني عيد الفطر.

تحتفل الدول الإسلامية والعربية والمسلمين في جميع انحاء العالم في عام 2020 في منازلهم بدون النزول للصلاه في المساجد او ساحات المصرح بها الصلاة، وذلك نظرا لانتئار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) العالم بأكمله، ليتبادل زعماء العرب التهاني بقدوم عيد الفطر المبارك سواء اكان هاتفيا او بشكل برقية.

ويأتي عيد الفطر المبارك لإتمام 30 يوم صيام في شهر رمضان الكريم رحمه من رب العالمين بشكل مكافئة للمسلمين، ويأتي في اليوم الأول من شهر شوال الذي يفطر فيه المسلمون محتفلين باتمام عبادة الصيام في شهر رمضان.

واحتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنة

ومع إقتراب العيد يستعد الأهل والأصدقاء بإختيار باقات تهنئة لإرسالها لأحبابهم قبل حلول العيد وهذة الرسائل تعبر عن مقدار الحب والفرح والسعادة بقدوم هذة الأيام الجميلة والمشاركة الوجدانية، وسونقدم هنا ف «الدستور» نماذج قد تساعدك عن أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب.

تهاني عيد الفطر

  • لكم ترق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
  • كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
  • بأرق العبارات، وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
  • أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
  • تقبل الله طاعتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر عينيكم بنصر أمتكم.
  • هلّت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.
  • أعذب تهنئة لأعذب إحساس، كل سنة وأنت أسعد الناس، أسأل من أعدّ العيد يجعل حياتكم عيد سعيد.
  • وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل رسالة قبل كل البشر أعايده كل عام وأنت بخير.
  • زهر وورد وريحان، قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد.
  • لكم المحبة كلها كل عام وأنت بخير، سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطّر بريحان وزهور.

يهمك أيضاً : تهاني عيد الفطر

يذكر أن مصر تحتفل بعيد الفطر للذهاب الي الصلاة في المساجد والساحات ثم الزيارات العائلية وتناول الكعك والبسكويت وإنفاق الأموال والهدايا في صورة عيديات للأطفال وتضفي بهجة العيد على الجو العام في الشوارع والطرقات وتمتلئ الحدائق والمتنزهات والمتاحف بالزوار من المصريين وتنتشر المراجيح، ولكن هذا العام 2020 يأتي العيد بشكل مختلف تماما حيث الصلاه ستقام في المنازل ولا يذهب احدا لاحد لمعايدته ويرجع ذلك لانتشار وباء فيرس كورونا المستجد في مصر بعد اجتاح العالم اجمع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

29 مصابًا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعافٍ

تفاصيل بحث جامعة كفر الشيخ في علاج «كورونا»

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين