غرفة عمليات لمنع التعديات على الأرض الزراعية بالغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالمديرية والإدارات الزراعية التابعة لها.وذلك لرصد أي شكاوى للمواطنين ولمنع التعديات وإزالتها في المهد، بالتعاون مع الشرطة والوحدات المحلية، وذلك في إطار التعليمات المشددة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.وشدد وكيل الوزارة على مسؤلي حماية الأراضي بالإبلاغ فورا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء، مشيرا إلى أن وزير الزراعة سوف يتلقى تقريرا يوميا خلال الإجازة حول جهود المديريات في منع التعدي على الأراضي الزراعية.وحذر المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المواطنين من اللجوء إلى التعدي على الاراضي الزراعية لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشددا على أن القانون يمنح الحق لأجهزة حماية الأراضي بالتصدي لأية مخالفات مهما كان حجمها لاستصدار قرارت فورية للإزالة لحماية الأراضي الزراعية من مخالفات التعديات.وناشد المواطنين بالحفاظ على الصحة العامة بعدم الخروج خلال إجازة عيدالفطر حرصا على سلامتهم وتنفيذا لقرار رئيس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.