«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمى برنامجه تحت عنوان "عيد في البيت سعيد" على قناة المركز على يوتيوب لمدة 4 أيام وذلك من السادسة مساءً ولمدة ساعتينئ ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وصرح محمد ناصف، رئيس المركز بأن المركز سيحتفل بالعيد على قناته لمدة أربعة أيام؛ في اليوم الأول عرض الأراجوز يعظ "العيد فرحة" يقدمه ناصر عبد التواب (الأراجوز) وأحمد جابر (الملاغي) وحسن يحيى (أم فلفل صوت) وحمدي مجدي (أم فلفل تحريك)، ولأول مرة برنامج "حكاية وجبة" إعداد وتقديم ولاء نبيل، مسرحية الفيل المتمرد تأليف السيناريست وليد كمال، إخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي، لقاء الأدباء "عم عيد" تأليف الكاتب محمد ناصف وأداء صوتي الإذاعي هشام علوان وتنفيذ ولاء محمد محمود، أغنية "مصرتستحق" للفنان وائل عوض.وفي اليوم الثاني عرض أبلة عطية "خد العدية من أبلة عطية" تقدم إيمان صبري، برنامج "من زمان" تقدمه شيماء مصطفى وميسرة خيري، عرض السيرك القومي، عرض "فريق فنون شعبية الحديقة" إشراف ريهام صبحي وإسلام محمد، وأغنية "أراجووووز" للفنان وائل عوض، في اليوم الثالث حكايات الدكتور جلجول "كورونا والعيد" للفنان جلال الدين جمال، ورشتنا من بيتنا هدية العيد"عروس القفاز" تقدمها مروة طلبة، عرض الأراجوز يعظ "العيدية"، إبداعات الأسر "عيدنا في بيتنا" لـ شيرين الجلاب، أغنية "عالم الأطفال يتغير" للفنان وائل.وفي اليوم الرابع عرض الساحر يقدمه نبيل بركات وتنفيذ محمد عادل، مسرحية "الأراجوز الكسلان" إخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي، عرض البلياتشو" عالم ديجا" إشراف حمدي مجدي و"إبداعات الشباب" لـ شوق النكلاوي.ولمتابعة القناة اضغط على الرابط التالي: