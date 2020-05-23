عبد القوي: ننتظر إعلان لائحة قانون الجمعيات الأيام المقبلة

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه كان من المقرر الانتهاء من لائحة قانون الجمعيات، خلال مارس الماضى، ولكن نظرا للظروف التى تواجهه مصر في ظل انتشار فيروس كورونا فقد تم تأجيل مناقشتها لوقت لاحق.وأضاف عبد القوى فى تصريحات للدستور، أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية مازالت أمام الحكومة وتم التوافق عليها بشكل كبير من جميع الأطراف التى شاركت فى إعدادها ومن ضمنها وزارات التضامن والداخلية والعدل، مشيرا إلى إنه سيتم البدء فى توفيق أوضاع ٥٧ ألف جمعية بمجرد إصدار اللائحة ووفقا لمواد القانون.وأكد أن اللائحة تضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.