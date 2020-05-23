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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9434 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 23/مايو/2020 - 10:33 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9434 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 335882 حالة.

وأضاف المركز - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "أنه خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية تم رصد 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في 84 منطقة، منهم 3966 لم تظهر عليهم أي أعراض".

وأشار الى أن العاصمة موسكو سجلت 3190 إصابة جديدة بكورونا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3888، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 107936 شخصا.

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