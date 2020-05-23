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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لبنان يعرب عن ارتياحه إزاء مسار مفاوضات صندوق النقد

السبت 23/مايو/2020 - 10:20 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أعربت مصادر وزارية معنية في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي عن ارتياحها لمسار المباحثات مشيرة إلى أن هناك توجها مؤكدًا لدى الصندوق لمساعدة بيروت.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت إنّ "ممثلي صندوق النقد يقاربون الخطة اللبنانية، بجدّية ملحوظة، علمًا اننا لم ندخل في التفاصيل بعد، وما نسمعه منهم يؤكّد انّ هناك توجّهًا أكيدًا لدى الصندوق لمساعدة لبنان، وموضوع الإصلاحات يأخذ جانبًا أساسيًا في النقاش، هناك أمور يطرحها ممثلو الصندوق من زاوية أنّ الضرورة اللبنانية تستوجب اتخاذها".

وأعطت المصادر فترة 4 إلى 6 اسابيع لظهور نتائج عملية من المفاوضات مع الصندوق.

وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية، يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، وغيرهما من المجالات الحيوية.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أوائل هذا الشهر أن "خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممرّ الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أوّلًا بأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو ولاية".

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