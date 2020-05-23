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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعرف على الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة

السبت 23/مايو/2020 - 10:13 ص
الحركة المرورية
الحركة المرورية
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح السبت، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع الذروة الصباحية من اليوم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:

- الطريق الدئري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.
- دائري المرج والمنيب.
- محور صلاح سالم.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية. الدول العربية.
- كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد.
- محور 26 يوليو من صفط اللبن مرور
- محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.
- جوزيف تيتو اتجاه شيراتون.
- الدائري من الأوتوستراد للكورنيش.
- محور صفط اتجاه الدائري.
- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة

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