تعرف على الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة
السبت 23/مايو/2020 - 10:13 ص
شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح السبت، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع الذروة الصباحية من اليوم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.
وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:
- الطريق الدئري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.
- دائري المرج والمنيب.
- محور صلاح سالم.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية. الدول العربية.
- كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد.
- محور 26 يوليو من صفط اللبن مرور
- محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.
- جوزيف تيتو اتجاه شيراتون.
- الدائري من الأوتوستراد للكورنيش.
- محور صفط اتجاه الدائري.
- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة
وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:
- الطريق الدئري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.
- دائري المرج والمنيب.
- محور صلاح سالم.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.
- زحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية. الدول العربية.
- كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد.
- محور 26 يوليو من صفط اللبن مرور
- محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.
- جوزيف تيتو اتجاه شيراتون.
- الدائري من الأوتوستراد للكورنيش.
- محور صفط اتجاه الدائري.
- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة