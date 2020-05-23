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أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ياسر جلال (صورة)

السبت 23/مايو/2020 - 10:12 ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
ياسمين عباس
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وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة للنجم ياسر جلال بعد عرض الحلقة الـ 30 من مسلسل "الفتوة"، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد صلاح حسني صورة تجمعه بالفنان ياسر جلال، بطل مسلسل "الفتوة"، وعلق عليها قائلًا: "الكلام مش هيديك حقك أنا كسبت أخ وصديق بجد من مسلسل الفتوة حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجوم الكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونه يا معلم #مسلسل_الفتوه #ياسر_جلال"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأدائهما في المسلسل.

مسلسل "الفتوة" من إخراج حسين المنباوى، وتأليف هاني سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم: ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، رياض الخولي، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، عايدة رياض، وهنادي مهنى، وعددا آخر من الممثلين.

في سياق آخر، قال أحمد صلاح حسني، إنه تشرف بإشادة زوجة الشهيد رامي حسنين عن أدائه في مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة والذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017.

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