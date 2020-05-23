ارتفاع إصابات كورونا في بولندا لـ 20619

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 20619 مصابا.وقالت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الانجليزية، إنه تم تسجيل 10 وفيات بالفيروس التاجي المستجد لتبلغ الحصيلة 982 حالة وفاة فيما تعافى 8731.وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار التوجه لتخفيف قيود العزل العام.