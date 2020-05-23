«مايكروسوفت» تطلق «إيدج»

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، متصفح الويب الجديد "إيدج" خلال نسخة هذا العام من مؤتمر مطوريها السنوي "بيلد 2020".وشملت المميزات الجديدة - التي يتضمنها متصفح "مايكروسوفت إيدج" - التكامل مع موقع "باينتريست" التى تقدم اقتراحات مقدمة من "باينتريست"، وميزة "سايد بار" الجديدة التي تحسن تجربة البحث على الإنترنت.كما شملت الإصدارة الجديدة من المتصفح، خيارات لمزامنة المحتوى وتخصيصه تستهدف فئة مهنيي تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ميزة تسهيل التبديل بين حسابات العمل والحسابات الشخصية عبر المتصفح.