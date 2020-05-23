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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوكسفورد» تخطط لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة للقاح كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 09:57 ص
لقاح
لقاح
مروة عنبر
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عقب نجاحها خلال المرحلة الأولي من التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تخطط جامعة أوكسفورد لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية على لقاح الفيروس؛ بهدف اختبار فعاليته على فئة أوسع من المجتمع ورصد آثاره الجانبية المحتملة.

ومن المتوقع أن توسّع التطعيمات خلال المرحلتين الثانية والثالثة لتشمل 10 آلاف من البالغين والأطفال، خاصة أن المرحلة الأولي من التطعيمات شملت 1000 شخص، كما ستوسع الفئة العمرية للأشخاص الذين يتم اختبار اللقاح عليهم، وفقا لما نقلته العربية.نت.

وقال أندرو بولارد، رئيس "مجموعة أكسفورد للقاحات"، في بيان، إن الدراسات تسير بشكل جيد للغاية، والمراحل المقبلة ستقيم مدى قدرة اللقاح على تحفيز الاستجابات المناعية لدى كبار السن، واختبار ما إذا كان يمكن أن يوفر الحماية في عموم السكان.

لفت بولارد إلى وجود تحديات تشمل الفترة الزمنية اللازمة لإثبات فاعلية اللقاح، خاصة أن معدل العدوى انخفض بشكل ملحوظ في بريطانيا، إضافة إلى أي مضاعفات تصنيع محتملة.

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