«شعبة القصابين» توفير لحوم العيد في الأسواق

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصّابين بالغرفة التجارية، إن الشعبة على أتم الاستعداد لعيد الفطر بتوفير كميات كبيرة من العجول في الأسواق.وأضاف وهبة، لـ«الدستور»، أننا لسنا بحاجه إلى رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان وتتراوح الأسعار من 120 جنيهًا وحتى 150 جنيهًا للكندوز، فيما سجل سعر اللحوم الضأني من 130-160 جنيهًا، في حين سجل اللحم الجملي من 90-110 جنيهات.