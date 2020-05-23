«البترول»: 7.2 مليار قدم مكعب إنتاج مصر يوميًا من الغاز

كشف تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالى الحالي 2019 2020 في الفترة من يوليه 2019 إلى أبريل 2020، أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليًا من الغاز الطبيعي وصلت إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئرًا على الانتاج، إضافة إلى وضع 13 بئر تنموي على الإنتاج.