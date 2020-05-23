القرى السياحية: غلق الشواطئ والكافيهات وزيادة التطهير خلال العيد

كشف المهندس حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم غلق جميع شواطئ المدينة بدء من مارينا ١ إلى مارينا وحمامات السباحة، مشدد على ملاك الشاليهات والفيلات والوحدات السكنية بعدم استخدام حمامات السباحة الخاصة بهم ضمن الإجراءات الاحترازية في أيام عيد الفطر.وأكد رئيس جهاز القري السياحية، في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم غلق جميع المطاعم والكافيهات، مشيرا إلى أن المخابز فقط التي تعمل بالقرى التابعة للجهاز طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.ولفت إلى أنه تم التأكيد على أصحاب الشاليهات المحافظة على البعد المسافات وعدم التخالط بين بعضهم.وأشار إلى أنه يجري تطهير وتعقيم المدن 3 مرات يوميا بالإضافة إلى تركيب بوابة تعقيم أمام مقر الجهاز وتم إنشاء غرفة عمليات وطوارئ في حالة قطع المياه أو الكهرباء.وأعلن أنه تم استقبال أصحاب الوحدات الخاصة ولكن الإقبال هذا العام ضعيف جدا بسبب التخوف وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).