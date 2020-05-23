البترول: حفر 11 بئرًا و7 اتفاقيات جديدة بـ2 مليار دولار

كشف تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019 2020 خلال الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020، أنه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالي 975 مليون دولار، ومنح توقيع 46 مليون دولاركما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار، ومنح توقيع 19 مليون دولار.