«الغرف التجارية» تستعد لعيد الفطر بتوفير السلع الغذائية

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك وفرة من معروض المنتجات الغذائية في الأسواق.وأضاف نجيب، لـ«الدستور»، أنه برغم أزمة فيروس كورونا إلا أن هناك زيادة في الصادرات المصرية خلال الوقت الحالي وهناك إقبال من الدول الأوربية على المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من الخضار والفواكه ارتفع في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التجار على اتم الاستعداد لعيد الفطر المبارك بكافة السلع الغذائية.